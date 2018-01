L'Ajuntament acull una xerrada sobre la reproducció assistida com una via per crear vida

La Sala Cultural de l'Ajuntament de Solsona rep avui, dimecres 10 de gener, la ginecòloga Grether Pérez Díaz perquè expliqui com la reproducció assistida és «una altra via per crear vida», segons els organitzadors. La xerrada començarà a dos quarts de vuit del vespre i té el suport de la regidoria de Polítiques d'Igualtat i Salut.

La ginecòloga Grether Pérez,, llicenciada en Medicina i Cirurgia, amb la titulació d'especialista en Ginecologia i Obstetrícia a la Universitat de Medicina de l'Havana (Cuba), intentarà trencar els tabús existents sobre la reproducció assistida. Pérez és especialista en el tema, amb una experiència de més de deu anys. A part, també s'ha centrat en la menopausa, l'anticoncepció i patologies com ara l'endometriosi.