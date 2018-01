L'Ajuntament valora positivament la jornada amb els patges reials

El canvi de format de la visita dels patges a Solsona va ser una de les novetats d'aquest Nadal. Es va celebrar el 30 de desembre, i va comptar amb una "molt bona acollida de les famílies i l´organització", segons explica l'Ajuntament solsoní. Hi van participar prop de mig miler de famílies, de la comarca i de municipis veïns. El consistori preveu mantenir la jornada de tallers i activitats lúdiques per a les famílies a la Sala Polivalent l'any vinent, tot i que pot variar-ne la data.

El ventall de propostes per a tots els públics, des d´infants de 0 anys fins als participants més grans, a més del fet de no haver de fer cues per lliurar la carta destinada als Reis i l´espai tancat on es va dur a terme van ser alguns dels aspectes més ben valorats d´"Un dissabte amb els patges", organitzat per les regidories de Cultura i Educació amb la col·laboració d´una dotzena d´entitats i establiments locals.