Rodríguez acceptaria tornar a ser diputat per «la situació històrica»

David Rodríguez (ERC), actual alcalde de Solsona, tenia pensat fa uns mesos anar tancant el seu període polític. Va anunciar que no seria alcaldable, i ho manté, però «la particular situació històrica, el fet que tinguem gent a la presó i a l'exili em van fer replantejar una idea inicial de no repetir a les llistes». Finalment va ocupar el número 6 de la candidatura de Lleida i va quedar a les portes de ser novament diputat electe després de les eleccions del 21-D.

Ara, la possible renúncia a l'acta de diputada de la lleidatana Meritxell Serret, que és a Brussel·les, podria donar-li l'oportunitat de ser novament diputat. Serret cediria el seu lloc per garantir la presència d'un diputat més al Parlament en la sessió de constitució de la cambra. Aquest dia, els partits independentistes necessiten tenir majoria respecte del bloc unionista del 155. Aquesta majoria, però, es podria veure condicionada perquè, tot i tenir 70 dels 135 diputats, alguns dels electes són a la presó o estan exiliats a Bèlgica. «Si cal, el dia 17 hi serem», ha afirmat Rodríguez.

El polític solsoní no ha fet cap pas per poder ser diputat, d'entrada, perquè ni el partit, ERC, li ha demanat encara ni Serret ha decidit sobre la seva situació. «Però si cal no costarà gaire, perquè la documentació que se'ns demana és la que vaig presentar fa dos anys per ser diputat i ho tinc al dia».

Ara mateix està «a l'expectativa, més o menys en la mateixa situació que estava després de les eleccions», continua Rodríguez. Dissabte, 13 de gener, hi haurà la reunió executiva comarcal i el Consell Nacional d'Esquerra. En aquestes trobades es podria aclarir la situació. Si no, caldrà esperar fins dilluns de la setmana que ve, 15 de gener. Aquest dia Rodríguez anirà al Parlament perquè «hi ha coses que he d'acabar de tancar».

La decisió de renunciar a ser diputat o diputada s'hauria de prendre abans del mateix 17 de gener, abans de la primera reunió de la nova legislatura. Aquell dia es determinarà si la cambra tindrà president independentista, un de Catalunya en comú o un del tres partits unionistes.

Per a David Rodríguez, aquests anys en què ha hagut de compaginar la feina de diputat al Parlament i d'alcalde han suposat «un esforç molt dur», per compaginar les dues responsabilitats. Tanmateix, el moment polític i social que ha viscut el país en els darrers anys, i especialment en els darrers mesos, és «tan excepcional que ha estat motivador». «Sentia que ho havia de fer», continua Rodríguez, que també ha dit que els regidors de l'Ajuntament solsoní han demostrat que valen el seu pes en or i ha destacat que sovint han treballat de manera autònoma.

Aquest sentiment de compromís ha portat Rodríguez a dir que ajorna la retirada de la política com a representant a la cambra catalana. «En el seu moment em retiraré de la política, però ara crec i sento que no m'he de retirar. En aquesta situació, amb el company de partit Oriol Junqueras a la presó, no vull marxar», conclou Rodríguez, que té altes possibilitats de ser del grup parlamentari.