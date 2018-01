El Consell del Solsonès vota avui prohibir als seus alts càrrecs acceptar regals i invitacions a dinar

El Consell Comarcal del Solsonès debat al ple d'avui, dijous, l'aprovació del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l'Entitat, que estableix que no podran acceptar regals de particulars, entitats públiques o privades per a ús personal. Tampoc podran admetre invitacions per a àpats o esdeveniments que no estiguin relacionats amb el seu paper institucional ni viatges d'entitats privades.

En el cas d'acceptar regals de cortesia, s'hauran de fer públics a través del portal de transparència, així com les invitacions per a esdeveniments relacionats amb el seu paper institucional. Els alts càrrecs també s'hauran d'abstenir de participar en afers que tinguin un interès personal i fer ús de criteris objectius en la presa de decisions, sobretot pel que fa a l'execució pressupostària, la concessió d'ajuts i subvencions, la contractació pública i la selecció de personal.

El codi, redactat pels Serveis Jurídics del Consell durant el darrer trimestre del 2017, segons ha explicat la presidenta del Consell Sara Alarcón, pretén marcar els principis ètics i normes de conducta que han de fomentar una millor actuació del Consell Comarcal del Solsonès. La transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern són els tres eixos en què es basa, seguint l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. A partir de la seva aprovació, s'aplicarà als «membres de la corporació, en la seva condició de representants electes», seguint les paraules del text, que té com a principis de bon govern la transparència i la rendició de comptes, a més de la intenció de facilitar la participació a tots els sectors socials de la comarca, la imparcialitat, la independència i la neutralitat.

Participació



Una altra de les missions del codi de conducta és dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania per aconseguir que participin en la presa de decisions.

El mes de novembre passat, el Consell Comarcal ja va aprovar un reglament per impulsar polítiques de participació i democràcia directa, en un esforç per superar els dèficits de participació en els òrgans de l'ens comarcal. D'aquesta manera, s'ha obert que entitats i col·lectius presentin mocions als plens i hi intervinguin oralment, així com a les sessions del Consell d'Alcaldes.

La necessitat de «regular els mecanismes que permetin a la població, així com a les entitats, associacions i col·lectius de la comarca, poder participar de manera directa en la política comarcal», van portar al Consell Comarcal a aprovar el reglament, en el mateix camí que el codi de conducta que es preveu debatre avui al vespre al Consell d'Alcaldes i a la sessió plenària de l'òrgan.