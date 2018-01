El Grup de Natura inicia l'any amb el cens d'ocells aquàtics i hivernants

El Grup de Natura del Solsonès desenvoluparà el primer cens del 2018 entre dissabte, 13 de gener, i diumenge, 14. Concretament, es recolliran dades sobre ocells aquàtics i hivernants.

L'entitat pertanyent al Centre d'Estudis Lacetans, que té com a objectius estudiar, protegir i difondre els valors naturals de la comarca, ha informat que no cal experiència per assistir a les sortides i que facilitarà als participants els telescopis. A més, qui tingui prismàtics, els podrà portar.

Dissabte, de les quatre a les sis de la tarda, es buscaran ocells dormidors, mentre que diumenge se cercaran ocells d'hàbitats aquàtics. Les activitats, gratuïtes, són coordinades pel Grup de Natura juntament amb el Cos d'Agents Rurals, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona.