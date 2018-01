Xavier Novell va anar a Estremera per veure Joaquim Forn però no el van deixar entrar

El bisbe de Solsona, Xavier Novell, es va desplaçar fins a la presó d'Estremera (Madrid) per mantenir una trobada amb el conseller d'Interior destituït, Joaquim Forn (a petició d'aquest), però no se li va permetre l'entrada. Així ho assegura el diari El Mundo en una informació que publica aquest dimecres, en què assegura que des de finals de desembre i en el que va del nou any, Forn ha demanat a la direcció de la presó que li permetin veure, almenys, a tres membres de diòcesis catalanes. Segons haurien confirmat fonts penitenciàries a El Mundo, els noms que Forn ha inclòs en la documentació són els de el bisbe de Solsona; l'abat de Montserrat, Josep María Soler i l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol.

Segons les mateixes informacions, de moment només s'ha personat a Estremera el bisbe de Solsona en una data propera al dia de Nadal. No obstant això, els funcionaris de la presó no l'haurien deixat arribar fins al locutori on es realitzen les trobades entre visites i presos. Les raons per les quals se li va vetar el pas, diu El Mundo, divergeixen depenent de qui l'expliqui. Fonts sobiranistes apunten al fet que Forn va complir amb tots els tràmits necessaris perquè Institucions Penitenciàries permetés la visita de Xavier Novell. És a dir, una petició per escrit dirigida al director de la presó, responsable de decidir si l'autoritza o no. Un extrem que fonts penitenciàries van negar al diari que avui publica la informació. Segons aquesta segona versió, el bisbe de Solsona es va personar a la presó sense cap autorització prèvia.

Afegeixen, a més, que Forn tampoc va demanar la visita a la direcció del centre, per la qual cosa finalment Novell va haver de marxar sense veure a l'exconseller. La situació, segons aquesta notícia, va motivar una queixa del propi bisbe a la Conferència Episcopal. Arran de la negativa a Novell, Forn hauria tramitat la petició. Fonts penitenciàries asseguren, diu El Mundo, que en tot cas la visita està pendent d'autorització. També asseguren que l'exconseller d'Interior ha demanat poder veure's amb l'arquebisbe de Tarragona i l'abat de Montserrat.