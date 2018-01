Agricultura controlarà més les dejeccions ramaderes al Solsonès els dos propers anys

El departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat (DARP) està impulsant un nou decret que pretén «posar una mica d'ordre pel que fa a les dejeccions ramaderes», segons ha explicat a Regió7 el director de Serveis Territorials a la Catalunya Central, Ramon Lletjós.

«De cara a final de gener del 2018, es portaran a terme xerrades a la comarca, sobretot als municipis que es troben en zones vulnerables», continua Lletjós. Segons les darreres dades del departament, els municipis de la Molsosa, Olius, Pinós, Riner, Clariana de Cardener i Solsona són vulnerables. Per la seva banda, l'alcalde de Llobera i membre de la Unió de Pagesos, Josep Colell, ha declarat que, «per a la comarca, les dejeccions ramaderes no són cap problema, perquè les hectàrees de conreu que tenim poden absorbir el nitrogen emès».

Es preveu que el decret es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat el primer semestre d'aquest 2018, i es vol establir una moratòria per canviar la situació els propers dos anys. Sobretot es volen fer controls a les zones amb un índex de càrrega ramadera superior, perquè la capacitat del sòl per absorbir nitrogen no es vegi sobrepassada.

Racionalitat



Colell també ha explicat que després que s'ampliés el mapa de zones vulnerables de Catalunya i es marquessin alguns municipis del Solsonès, es va impugnar i el jutjat «ha donat la raó, perquè les hectàrees de conreu poden absorbir la càrrega ramadera», continua l'alcalde de Llobera.

En una trobada al Consell Comarcal del Solsonès, Ramon Lletjós va explicar que la intenció del departament d'Agricultura és utilitzar i tractar les dejeccions ramaderes, siguin purins o fems, com un recurs, com un adob orgànic. A més a més, segons Lletjós, «la intenció és fer servir maquinària que les apliqui directament al sòl, sense tanta contaminació».

Colell coincideix en aquest punt, ja que «s'han d'aplicar amb racionalitat, ja que depèn dels cultius se'n pot aplicar més o menys».