Els beneficiaris dels ajuts per al foment de la implantació empresarial augmenten

Els ajuts per al foment de la implantació empresarial a Solsona pugen a 30 enguany, després de ser una vintena l'any passat. La concessió també ha augmentat a 40.868 euros, el 42,5 % més que l'any passat.

La totalitat d'expedients dels sol·licitants, que han estat 34, han estat valorats pel comitè executiu de Solsona Co, l'òrgan integrat per agents públics i privats que tramet la proposta de resolució a la Junta de Govern Local perquè la validi.

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Lluís-Xavier Gonzàlez, «el 2018 s'obrirà una nova convocatòria d'ajuts durant el primer trimestre de l'any». A més a més, s'intentarà fer més atractiva la línia destinada a la creació d'ocupació, seguint amb les declaracions de Gonzàlez.

De totes maneres, el balanç que en fa el comitè executiu «és molt positiu pel fet que s'hagi esgotat tot el pressupost disponible». També es constata que, «tot i que els incentius no són determinants a l'hora de tirar endavant la millora del negoci o la contractació de personal, com ja sabíem, sí que són valorats i tenen molt bona acollida per part dels beneficiaris», conclou Gonzàlez.