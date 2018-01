Solsona es prepara per al Carnaval pactant els dies de vacances

La majoria de peticions per fer festa són per al dilluns, pel Carnaval Infantil

Falta menys d'un mes perquè comenci el Carnaval de Solsona –del 3 al 14 de febrer del 2018– i un bon nombre de treballadors i treballadores de la comarca ja s'han demanat festa per a aquells dies. Dilluns, pel Carnaval infantil, és quan més persones es demanen festa per acompanyar els infants a la celebració. Es tracta d'un dia en què les escoles no treballen, juntament amb el divendres.

Hi ha empreses com ara Geosilva i la Ganiveteria Pallarès que tanquen dilluns. David Pallarès afegeix que si «els més joves ens demanen algun dia més de festa, els hi donem, perquè millor així que no pas que vinguin adormits». Indesol s'agafa festa de dilluns a dimecres «des de sempre». Hi treballen tretze persones, i els més joves «se solen agafar el divendres a la tarda».

De l'enquesta feta a membres de l'associació d'Empresaris per al Solsonès, els sectors mecànic i metal·lúrgic presenten el percentatge més gran de demandes de vacances per Carnaval, ja que de les onze empreses enquestades, que sumen unes 90 persones treballant, n'hi ha aproximadament unes 25 que es demanen festa, d'entre les quals una desena s'agafa vacances tota la setmana. A la Simet, dilluns és el dia que el tant per cent més elevat fa festa.

En el cas del taller Repsevi, «s'agafen festa tots els dies de Carnaval el més jove i el més gran de l'empresa, que és el més foll», segons ha explicat el cap de l'empresa, Albert Molas. Hi ha tallers mecànics on només fan «alguns dies de festa, sobretot el jovent», com és el cas de Cal Moreno, o que «no es demanen festa però pleguen més d'hora», al taller Tàmesis.

Les empreses familiars, com ara Cal Teixidó, «és més difícil que fem festa, i a més ens dediquem al sector ramader, que s'ha de continuar alimentant encara que sigui Carnaval. Sortim, i l'endemà treballem». El sector de la restauració i l'hostaleria també és dels que tenen complicat agafar festa, i els comerços, com ara Agropecuària Ventura, expliquen que, «sent dos i estant de cara al públic, és dur de combinar-ho. Pots fer festa si tanques del tot».