Atacs a les xarxes contra l'alcalde per demanar la llibertat dels presos polítics

«No ens farem enrere». Així va començar el parlament de l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Xavier Mas, durant el bateig de la plaça 1 d'Octubre. En la memòria de tots els presents hi havia la campanya de desprestigi que ha patit a les xarxes socials. Tal com va explicar el mateix Mas a Regió7 tot va començar el dia de Reis, quan durant la recepció dels Reis d'Orient els va demanar la llibertat dels presos polítics. El gruix de les crítiques destructives es van succeir entre els dies 6 i 10 de gener. També se'n va ressentir l'establiment de restauració que té Mas perquè va rebre una allau de puntuacions negatives arribades d'indrets llunyans de la península i quan estava tancat per vacances. També ha rebut suports.