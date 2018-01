Sant Llorenç bateja una plaça de davant l'ajuntament amb el nom «1 d'Octubre»

La població de Sant Llorenç de Morunys té, des d'ahir al migdia, un nou indret a la nomenclatura dels carrers i places de la vila. Es tracta de la plaça 1 d'Octubre, un

espai ubicat davant mateix de l'ajuntament i que fins ahir no tenia nom.

En un breu parlament, l'alcalde del municipi de la vall de Lord, Francesc Xavier Mas, va afirmar que «no oblidarem mai aquell dia, quan davant el món vam mostrar el nostre tarannà». Per a Mas, el primer dia d'octubre de l'any passat es van succeir «una muntanya russa d'esdeveniments», però també va definir aquelles hores d'incertesa i nervis com «un dia de germanor» que precisament va tenir el seu epicentre a la mateixa plaça que es va batejar ahir.

Tot i que l'alcalde va definir Sant Llorenç de Morunys com «un poble que ha demostrat que és independentista», va recordar la labor, al seu parer imprescindible, de les entitats implicades en les mobilitzacions sobiranistes al poble, que va definir com «motors que necessitem» per tirar endavant el procés; en referència al casal popular L'Estaca, la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el Comitè de Defensa de la República (CRD) de la Vall de Lord. Precisament aquest darrer col·lectiu va ser l'organitzador de la diada d'ahir.

En l'al·locució anterior a la de l'alcalde, Àngel Ollé, membre del CRD Vall de Lord, va alertar sobre el futur del procés independentista afirmant que «votant no n'hi ha prou». En un parlament allunyat de qualsevol complaença, i en què va esmentar l'escassa presència de piteus a l'acte, Ollé va afirmar que «o bé ens hi posem o no ens en sortirem», i va apostar per un estat nou i transversal. Va concloure la seva intervenció dient que «la república l'ha de construir el poble, donant exemple».

Seguidament, i a la mateixa plaça 1 d'Octubre, es va celebrar un dinar popular al preu de cinc euros, i els beneficis van anar a parar a la «caixa de resistència» del CDR Vall de Lord. Un brou calent va servir per escalfar el cos, tot i que no era un dia especialment fred a Sant Llorenys de Morunys. La temperatura al migdia marcava 7 graus positius. Després, els assistents al dinar es van menjar un entrepà amb botifarra i una peça de fruita per postres. A continuació es va dur a terme un bingo amb premis alimentaris, com un formatge.

L'acte va acabar amb la projecció, del documental El primer dia d'octubre, un repàs a la jornada de 37 minuts de durada.