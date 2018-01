L'Ajuntament solsoní lliura 17 premis dels concursos nadalencs

La sala de plens municipal de Solsona es va fer petita divendres en l´acte de lliurament dels premis dels concursos de Nadal, presidit per l´alcalde, David Rodríguez, i amb la participació de la regidora de Cultura, Sara Alarcón. En total, se´n van entregar disset, dels quals deu van anar als millors pessebres, un al Concurs d´aparadors, un a la postal de Nadal i cinc a infants que van valorar els aparadors.

Van rebre 50 euros de premi l´Escola Setelsis, 4t de l´Escola Arrels, el Centre Sanitari, el Centre Excursionista del Solsonès, Amisol, Antoni Pujals, Daniel Merino i Manola Gaset, Mireia i Núria Vila, Clara Guilanyà i Jaume Vendrell i Núria Miralles. Van ser els autors dels 10 pessebres més ben valorats d´entre els 16 participants pel jurat d´aquesta última edició, format per l´Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès. Va prendre part en el lliurament de premis la vicepresidenta de l´entitat, Carla Bellera.

Laia Oriola, de 18 anys, va rebre 150 euros de premi del 15è Concurs de postals de Nadal, també convocat per la regidoria de Cultura, mentre Roser Borés, de DSF Ferreters, i la seva filla van recollir una placa de reconeixement al millor aparador nadalenc, que s´afegeix al viatge per a dues persones a Londres amb l´assessorament d´un consultor que els ofereix la regidoria de Promoció Econòmica. Cinc nens i nenes, així mateix, van rebre vals de compra de 30 euros per haver guanyat el primer Concurs d´aparadors per Nadal amb ulls d´infant.