Les obres del carrer de Sant Miquel canvien la mobilitat del nucli antic

Les obres d'urbanització del tram inferior del carrer de Sant Miquel de Solsona obliguen a tallar el trànsit al portal del Pont i a l'encreuament amb el carrer de Sant Llorenç fins al març. Les obres han començat aquesta setmana i tenen una durada prevista de dos mesos.

La prospecció i intervenció arqueològica donaran pas a la renovació dels serveis soterrats. Finalment, les darreres setmanes de l'actuació es dedicaran a la restitució del paviment amb una solució urbanística similar a la dels carrers de l'entorn reconstruïts els darrers anys, com el de Sant Llorenç. Això passa per la supressió de les voreres i la col·locació de llambordes de pedra del país al centre i lloses als laterals.

La intervenció arqueològica i la pavimentació són executades per Constructora de Solsona, mentre que Obres Pardalé s'encarregarà de l'adequació dels serveis. L'obra té un import total de 117.626 euros i es finança amb una partida pressupostària del 2017. Si bé la intenció inicial era començar-la el desembre passat, l'Ajuntament va optar per ajornar-la fins passat la campanya nadalenca després que l'alcalde, David Rodríguez, i els regidors d'Urbanisme i del Nucli Antic, Rosó Barrera i Ramon Xandri, es reunissin amb representants de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) i l'Associació de Veïns del Nucli Antic.

Ara, malgrat que aquesta intervenció obligarà a modificar l'itinerari d'alguns actes del Carnaval, l'alcalde assegura que no es pot diferir més pel compliment pressupostari. Per aquest motiu es malda per tenir els treballs avançats a final de febrer.



Treballs arqueològics

La prospecció i intervenció arqueològica, que es desenvoluparan durant el mes de gener, poden allargar el termini de finalització dels treballs. «Quan es fan obres al nucli antic, i més al voltant de la muralla, és molt possible trobar-hi restes arqueològiques», explica un dels arquitectes municipals.

Per exemple, a pocs metres de les obres actuals del carrer de Sant Miquel fa anys que es va trobar el Pou de Gel, que ja s'havia intentat localitzar en altres ocasions i finalment va aparèixer fora muralla. A més, al carrer de Regata, van descobrir que abans hi havia hagut un portal, amb el fonament de la torre de defensa i una porteta, així com una regata que feia de clavegueram.

En el cas del carrer de Sant Miquel, «si trobem fonaments de cases antigues, es documentarà i quedarà marcat al paviment», conclouen els Serveis Tècnics de l'Ajuntament. El Pla especial de protecció del nucli antic de Solsona (PEPNAS) demana que les obres que remoguin el subsòl del nucli antic, tant públiques com privades, requereixin intervencions arqueològiques.