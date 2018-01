La Policia de Solsona intensifica els controls dels sistemes de seguretat passiva

A partir d´avui i fins al darrer divendres d´aquest mes, la Policia Local de Solsona intensifica els controls d´ús dels sistemes de seguretat passiva, bàsicament del cinturó i els sistemes de retenció infantil. A diferència del gener de l´any passat, en què ja es va dur a terme una campanya de sensibilització, aquesta vegada es procedirà directament a la denúncia dels infractors.

Aquests controls preventius, que coincideixen amb una crida realitzada pel Servei Català de Trànsit a Mossos d´Esquadra i policies locals amb l´objectiu de reduir la sinistralitat viària, es realitzen en deu punts diferents de la xarxa viària solsonina, que corresponen als centres educatius i altres indrets densament transitats.

El balanç de la campanya de l´any passat és positiu per part de la Policia Local i la regidoria de Governació, ja que "la majoria d´usuaris dels vehicles, en un tant per cent molt elevat, es van conscienciar de la necessitat de col·locar-se els sistemes de seguretat". I és que dels 217 vehicles que es van aturar per ser informats el gener del 2017, el 69 per cent dels conductors no utilitzaven el cinturó de seguretat, així com el 29,5 per cent dels acompanyants. A més, en tres casos els infants no eren protegits pel sistema de retenció infantil (cadireta o elevador).

"Durant un temps immediatament posterior a la campanya, els conductors solsonins es van sensibilitzar, però al cap d´uns mesos després, es va anar constatant una relaxació en aquest sentit", lamenta el cap de la Policia Local, Josep Garcia. S´ha detectat una "manca de percepció del risc dins el municipi". Per aquest motiu, cal continuar lluitant contra aquests hàbits dins la xarxa viària local.

La no utilització del cinturó o els sistemes de retenció infantil o fer-ho de manera incorrecta són faltes considerades greus i es multen amb sancions de 200 euros en cada cas. Quan afecta directament el conductor, també se´l penalitza amb la pèrdua de tres punts del carnet de conduir.