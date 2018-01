Carnaval de Solsona 2018: quan se celebra i quins actes es fan?

Pocs carnestoltes de Catalunya són tant animats i festius com el Carnaval de Solsona. La festa se celebra enguany del 3 al 14 de febrer i en aquest article t'oferim tota la informació que necessites per gaudir-ne al màxim. Consulta quins concerts es faran i a quina hora hi ha programats els actes principals .

Quan se celebra el Carnaval de Solsona 2018?



L'edició de la popular festa solsonina, enguany, començarà el cap de setmana del 3 i el 4 de febrer del 2018, amb les activitats prèvies, i els seus actes centrals es desenvoluparan entre el 8 i el 14 de febrer del 2018. «El programa es mantindrà semblant al dels altres anys», van avançar membres de la junta de l'Associació de Festes del Carnaval solsoní a Regió7.

El carnaval té aquest 2018 un cartell reivindicatiu



En la reunió de novembre passat, els socis van votar el cartell per anunciar l'edició 2018 del Carnaval de Solsona. Enguany tindrà un disseny de l'artista solsonina Nicola Roca, escollit amb 12 vots entre les 13 propostes presents. Es tracta d'un ruc a la Torre de les Hores que diu que el Carnaval el portem a dins. A més, l'element penjat, en aquest cas, és una porra. Roca ha fet una crítica del moment polític actual, «ja que la porra penjada representa una denúncia de la violència i la repressió». L'estudiant de disseny de 21 anys també ha volgut mostrar «l'ambient festiu que es viu durant la festa amb la cara del ruc, que és molt còmica».

A més, a sota de la Torre de les Hores, hi ha «un munt de gent de colors diversos, per mostrar la varietat de comparses i cultures que es mesclen per Carnaval», afegeix Roca, que també ha volgut recordar la cançó carnavalera «estem governats per quatre rucs».

Tots els actes del Carnaval de Solsona 2018

Dissabte 3 de febrer

21:30. Entrega de bojos + Teatre. 50 Sombras de Andreu 2. Preu: 8€ anticipada / 10€ taquilla. Sala Polivalent

00:15. Posada de bates i Pujada dels MAM-ats amb "MikySpeacker". Plaça Major

1:00. Nit d´Assaig. Preu: 8€. L´entrada serveix per la Nit Electrònica. Sala Polivalent

2:00. Nit Electrònica. Ricardo F, Michael Khrom, Toni Codina. Preu: 8€. Sala Polivalent

Diumenge 4 de febrer

09:45. Enramades. Nucli Antic.

10:00. Parc Infantil. Plaça del Camp.

13:37. Dinar Rosa d´Enramadors. Plaça Major

17:30. Ball d´Assaig amb Stresband. Preu per a socis: 0 a 12 anys, gratuït, Majors de 13 anys, 5€. Preus per a no-socis: 0 a 6 anys, gratuït, 6 a 12 anys, 3€, majors de 13 anys, 6€. Sala Polivalent

Dijous 8 de febrer

20:00. Xupinasso. Plaça del Ruc

Seguidament Música Sorda. Des de Plaça del Ruc fins a la Plaça del Bisbe.

20:15. V Trobada Nacional de Carrus Musicals. Plaça del Bisbe

20:59. Ball Mut. Plaça Major.

21:00. Sopar Gras i patxim-patxim amb "Marc Anglarill". Plaça Major

22:30. Drakaxanga. Plaça Major

01:00. Concert. Les Absentes, Gertrudis, DJ´s PD Nanfu & Salaxic. Preu: 8€. Sala Polivalent

Divendres 9 de febrer

10:30. Ball de l´Empastifat. Esmorzar i seguidament ball amb "Trencamandres". Sala Polivalent

19:00. Baixada de Boits. Carrer Castell

21:00. Ball de la Patacada amb "Joan Altarriba". Plaça Major

23:30. Ramel Trophy. Plaça del Bisbe

01:30. Concert. Revoltijo, Seguirem, Albercocks. Preu: 10€. Sala Polivalent

Dissabte 10 de febrer

11:00. Concurs de K-Tifes. Vall Calent.

13:00. Dinar Gorman In the Jungle. Preu: 5€. Plaça Major.

16:30. La Fira del Firaire. Nucli Antic

17:00. Recepció del Mata-ruc d´Honor i Inauguració del Monument. Portal del Pont

Seguidament Inauguració de L´exposició. Sala de l´Ajuntament

18:30. Pujada de Gegants. Plaça de l´Ajuntament.

19:00. Arribada de SM. Carnestoltes. Carretera de Torà.

20:30. Nomenament del Mata-ruc d´Honor ´18 i Bramada. Plaça Major

A continuació Ballets dels Gegants. Plaça Major

En acabar. Penjada del Ruc. Plaça del Ruc

23:00. Festival Cal Novell. Plaça del Bisbe

01:30. Barrucada. Plaça Major

02:00. Concert La Pegatina, Porto Bello, Sixtus. Preu: 15€. Sala Polivalent

Diumenge 11 de febrer

08:00. Tronada. Plaça Major

08:30. Ball de l´Escaldat amb "La Zarigüella". Plaça Major.

10:45. Baixada d´Autoritats i Seguici amb " l´Orquestra Patinfanjàs ". Portal del Castell

11:15. Arribada de la Miss Forastera de Fora. Avinguda del Pont

Seguidament Pujada, Sermó i Ballets de Gegants. Plaça Major

En acabar Balls i Banquet nupcial. Plaça de l´Ajuntament

17:00. Taller Infantil. Sala Polivalent

17:00. Contradanses i Capta de Gegants amb la "Cobla Juvenil Ciutat de Solsona". Plaça del Consell Comarcal

19:30. Kina Ressaka!. Preu: 3€. Plaça Major

Dilluns 12 de febrer

10:30. Baixada d´Autoritats. Plaça de l´Ajuntament

11:05. Arribada de SM.Carnestoltes i la Miss Forastera de fora amb "Pepsicolen". Portal del Pont

A continuació Pujada, Sermó i Ballets. Plaça Major

En acabar Penjada del Ruc. Plaça del Ruc.

16:15. Concurs de disfresses infantil amb "Pepsicolen". Sala Polivalent.

19:30. Correfoc Infantil amb "Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell". Portal del Castell.

Seguidament Despenjada del Ruc. Plaça del Ruc.

19:30. París – Cal Dach. Plaça del Bisbe.

22:00. Sopar de Comparses. Preu: 12€ (Sopar + Concert). Sala Polivalent.

00:00. Concert. Vizuri, Band´d´festa i DJ Jam Ningu. Preu: 7€. Sala Polivalent

Dimarts 13 de febrer

13:00. Aiguardent, Figues, Coca i Vi blanc. Plaça del Camp.

20:00. Correfoc amb la "Colla de Diables La Xera". Plaça Major.

23:15. Ball de Disfresses amb "Orquestra Nova Saturno" i concert amb "Band the Rock". Preu: 10€. Sala Polivalent.

Diumenge 14 de febrer

11:00. Ermita Ardent i Crida. Plaça de l´Ajuntament.

16:00. Jubilats al lloro amb "Marc Anglarill". Sala Polivalent

19:00. Vetlla i Comiat. Plaça de l´Ajuntament.

19:30. Processó. Nucli Antic.

20:45. Cremada i Castell de Focs. Pati de l´Escola Arrels

22:00. Baixada i Despenjada del Ruc. Portal del Castell

00:00. Fi de Festa. Plaça Major

Empreses i treballadors pacten quan fer festa



Quan falta un mes perquè comenci el Carnaval de Solsona 2018, un bon nombre de treballadors i treballadores de la comarca ja tenen demanat festa per a aquells dies. Dilluns, pel Carnaval infantil, és quan més persones es demanen festa per acompanyar els infants a la celebració. Es tracta d'un dia en què les escoles no treballen, juntament amb el divendres. Hi ha empreses com ara Geosilva i la Ganiveteria Pallarès que tanquen dilluns.