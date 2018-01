Entitats ecologistes denuncien l'escorxador de Navès davant l'ACA

L'escorxador del Pla d'en Ros de Navès ha rebut una denúncia per presumpte abocament d'aigües residuals. La Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de la Natura (Ipcena) i membres de la plataforma Salvem l'Aiguadora van posar la denúncia ahir davant l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'escorxador és propietat de l'empresa Comercial Salvi, de Caldes de Montbui, que no s'ha pronunciat sobre els fets. Segons membres de l'escorxador, les aigües residuals sempre s'han portat a la depuradora.

L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, ha explicat a Regió7 que abans de dir res concret «s'ha d'esbrinar si ha estat un accident, si ha fallat la bomba i el dipòsit ha vessat, com va passar temps enrere». Sobre l'empresa Comercial Salvi, Casafont explica que «els problemes que hi ha hagut sempre els hem pogut solucionar».

Tancament, neteja i multa

Ipcena exigeix la clausura del recinte industrial «mentre no es resolgui el problema, la neteja de la part contaminada i la imposició d'una sanció econòmica a l'empresa de 300.000 euros». El seu portaveu, Joan Vàzquez, ha criticat Comercial Salvi per haver comès «frau» perquè tota l'aigua que han vessat s'han estalviat de portar-la a la depuradora.

Els vessaments d'aigua i sang sense tractar van ser localitzats aquest dilluns al torrent Mal, afluent de l'Aigua d'Ora, per Genís Sala, ramader de Navès propietari d'un pou a pocs metres de l'escorxador. «Quan vaig pujar amunt i vaig veure que pel torrent brollava aigua amb sang, vaig avisar Ipcena», explica Sala, que va tornar al torrent ahir al matí amb un equip del Seprona de la Guàrdia Civil i membres de l'entitat ecologista Ipcena. «Vam arribar i estava eixut, però ens hi vam estar una hora i va començar a rajar altra vegada aigua amb sang».

Segons Genís Sala, no és la primera vegada que surt aigua bruta per l'aixeta de casa seva. Justament, «fa dos mesos ens va baixar aigua bruta i fa uns quants anys, aigua amb sang», seguint les declaracions del ramader navesenc. L'entitat ecologista Ipcena també considera que la «greu infracció en matèria d'abocaments» s'ha produït des de fa temps, i és per això que demana a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) «l'obertura d'un expedient disciplinari i sancionador» i el tancament de l'escorxador, que fa uns tres anys que és de l'empresa de Caldes de Montbui Comercial Salvi. Pel que fa als inicis del recinte situat a Navès, l'any 1999 va sortir a informació pública el seu projecte de construcció, com a escorxador Intercomarcal Solsonès-Berguedà.