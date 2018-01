«No és la primera vegada que surt aigua bruta per l'aixeta de casa»

Genís Sala és el ramader de Navès impulsor de la investigació que ha acabat amb la denúncia davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Sala és propietàri d'un pou situat a pocs metres de l'escorxador, i ja no es refia de la qualitat de l'aigua de casa seva, que ha sortit bruta diverses vegades els darrers mesos.

«Això és una vergonya, no només per l'aigua contaminada, ja que si ara no diem res, cada vegada s'anirà empitjorant la situació», explica el rameder navesenc, que afegeix que si no es denuncia, «en un torrent pel qual gairebé mai baixa aigua, només quan plou molt, s'aniran generant bacteris i residus que faran pudor, i això no ho podem permetre», conclou Genís Sala.