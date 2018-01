Empresaris del Solsonès i Cardona creen una plataforma per assessorar i promocionar l'activitat dels autònoms

Els autònoms de la comarca del Solsonès i del municipi de Cardona (Bages) disposen des d'aquest 2018 d'una nova plataforma per donar-se a conèixer, rebre assessorament o compartir projectes. Es tracta del Club de l'Autònom, una iniciativa sorgida arran de la inquietud d'alguns treballadors per compte propi i de les associacions empresarials del territori que té el suport de Solsona Co i l'Agència de Desenvolupament Local. Segons informen els impulsors, el Club de l'Autònom aspira a convertir-se en un lloc de trobada de professionals autònoms del territori on puguin trobar serveis que responguin als seus interessos. En concret, la plataforma s'adreça a autònoms no econòmicament dependents, aquells que formen part d'una societat civil no mercantil i els de comunitats de béns. La primera iniciativa per arrencar el projecte serà una sessió de 'networking' el dia 31 de gener.

Un dels serveis que s'oferirà al Club de l'Autònom serà l'assessorament personalitzat en planificació estratègica. Els participants tindran una durada de nou hores distribuïdes en diferents sessions i es podran començar el febrer, el juny o a l'octubre. També podran participar al directori d'autònoms, una eina amb cercador disponible en diferents webs relacionades amb l'activitat econòmica. La idea és que els participants es donin a conèixer i "puguin començar a establir vincles per a possibles nous projectes". És una convocatòria també oberta a emprenedors que hagin iniciat l'activitat econòmica com a autònoms o estiguin a punt de fer-ho.

El regidor Promoció Econòmica de Solsona, Lluís-Xavier Gonzàlez, consdiera que actualment "resulta imprescindible" l'agrupació dels diferents autònoms "per estudiar possibles sinergies que permetin el creixement o l'estudi de noves propostes de negoci". També creu que "la possible associació o el compartiment de serveis entre ells abarateix les importants despeses d'aquests treballadors".

El projecte, impulsat per l'Associació d'Empresaris de Cardona i Empresaris per al Solsonès, està finançat pels consistoris de Solsona i Cardona i té la dedicació tècnica de personal subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.