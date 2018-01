Un grup d'estudiants de llengua anglesa de Solsona viatjarà a Califòrnia el juliol

L'escola de llengües de Solsona Workshop s'emportarà estudiants, tant joves com adults, a Califòrnia el mes de juliol. Es tracta d'un projecte d'immersió lingüística completa en anglès, per «aprendre la llengua anglesa en un entorn real», en paraules de la responsable de l'escola, Maria Claret. L'experiència consistirà en classes, convivència amb famílies americanes i activitats que cada persona podrà escollir en funció de les seves aficions. El grup viatjarà acompanyat per un responsable de Workshop Taller de Llengües des de Barcelona. A més, les places d'allotjament seran a la ciutat de Thousand Oaks, en diverses cases de famílies nord-americanes que tenen experiència a acollir estudiants estrangers.

El període d'inscripció està obert durant el mes de gener. Amb aquest projecte, es pretén impulsar el coneixement i domini de la llengua anglesa des de ben aviat, en un entorn real i atractiu per als joves i adults que tinguin ganes d'aprendre i interactuar «en un entorn nou», conclou Claret.