L'Ajuntament es reunirà amb Carreteres per parlar dels passos de vianants de la C-26

L'Ajuntament de Solsona, d'acord amb l'equip de trenta persones del primer pressupost participatiu, ha decidit instal·lar se-nyalitzacions lluminoses als passos de vianants situats abans i després de la rotonda de la carretera de Manresa, a l'altura de la Cissa.

Els dos passos són considerats els més perillosos de la ciutat, però es troben en una via propietat de la Generalitat. L'alcalde solsoní, David Rodríguez, es reunirà amb el Servei Territorial de Carreteres els propers dies, per poder fer efectiva la iniciativa inspirada en els passos de vianants de la ciutat holandesa de Rotterdam, als Països Baixos.

Gerber van der Graaf, que va néixer a Holanda i viu a Solsona, coneix els passos de zebra que s'il·luminen quan detecten la presència de vianants perquè viatja sovint a Rotterdam i els veu «des de fa més de cinc anys. I fa mesos també els vaig trobar en ciutats de Croàcia», explica Van der Graaf, que afegeix que als passos de vianants «situats després de rotondes, com és el cas del de la carretera de Manresa, és difícil veure que hi són, perquè quan condueixes estàs concentrat en qui té preferència i a sortir de la rotonda. La il·luminació seria una excel·lent solució. Sobretot, pel que fa a la conducció nocturna».

Tanmateix, «és possible que els conductors en vegin dos de seguits i es pensin que n'hi ha a tota la carretera, i després no es fixin en els que no estan il·luminats», continua Van der Graaf, que afirma com a necessitat que s'indiquin bé. De moment, i tenint en compte que els 50.000 euros destinats al pressupost participatiu també inclouen altres actuacions, l'Ajuntament solsoní té previst instal·lar-ne dos a la carretera de Manresa. Les obres, que consistiran en la instal·lació de balises al paviment, es començaran quan es tingui el vistiplau de la Generalitat. Si no, també s'han ponderat les opcions de situar les senyalitzacions lluminoses en passos de la carretera de Bassella o de l'avinguda Mare de Déu del Claustre, al Vall Calent.