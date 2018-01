Detecten la presència d'un llop a la serra del Port del Comte

Tècnics de l'equip de seguiment del llop a Catalunya han confirmat la presència d'un llop al Solsonès, molt concretament a la zona del Port del Comte després de validar-ho amb l'obtenció d'unes imatges amb un parany fotogràfic el mes de desembre passat. A banda de les fotografies, els tècnics també han detectat diversos indicis de la presència de l'animal des del setembre de 2017. A finals d'estiu, els experts van confirmar set atacs d'aquest llop a ovelles del Solsonès i s'han trobat dos rastres a la neu i quatre excrements que, un cop analitzats genèticament, han confirmat que pertanyen a un mascle. La Generalitat ha impulsat un grup de treball amb els ajuntaments afectats i ramaders d'oví i cabrum per posar en marxa un protocol per minimitzar les afectacions que pugui tenir aquest animal salvatge.

Els atacs que el llop ha fet a les ovelles del Solsonès són els primers que es confirmen a Catalunya des de l'any 2010, quan es va detectar un cas semblant a la zona de la Serra del Cadí. La Generalitat ja ha informat que compensarà els propietaris dels animals d'acord amb el programa de compensació de danys a la ramaderia causats pel llop que té en marxa, similar al que s'aplica amb l'os bru.

Amb l'objectiu de treballar conjuntament en l'aplicació de mesures preventives que minimitzin l'afectació d'aquest animal salvatge en la ramaderia, tècnics de la Generalitat ja s'han reunit amb ramaders i representants dels ajuntaments de la Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà i Guixers per consensuar les actuacions prioritàries que s'han de dur a terme, com ara el reforç de les tanques de protecció per al ramat.

D'altra banda, la Generalitat informa que no té en marxa ni preveu impulsar cap programa de reintroducció del llop, però expliquen que hi ha alguns exemplars erràtics que entren, de tant en tant, dins del territori català. L'any 2000 es va detectar la presència puntual d'aquest animal salvatge a Catalunya i, des d'aleshores, la Generalitat ha posat en funcionament un programa de seguiment de l'espècie i mesures de compensació i prevenció de danys amb l'objectiu de compaginar l'existència de la fauna salvatge amb l'activitat ramadera.

Seguiment del llop a Catalunya des del 2000

Actualment hi ha detectats als Pirineus Orientals (Catalunya-França) tres llops diferents, tots mascles i d'origen alpí (francoitalià). Dos d'aquests llops es mouen a tots dos costats de la frontera. El que es mou per la zona de l'Alt Ripollès és el que es detecta més sovint, ja que entra amb més freqüència a territori català. L'altre es deixa veure menys a Catalunya, en concret per la zona de la Cerdanya. El tercer llop és el que s'ha detectat entre el Solsonès i l'Alt Urgell.

El Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat és qui coordina l'equip de seguiment de llop, integrat per tècnics d'altres unitats com el Cos d'Agents Rurals, Forestal Catalana, RNC i Guardes de Reserva de Fauna, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i el Parc Natural de les capçaleres del Ter i el Freser, amb la col·laboració d'altres entitats, com la Fundació Catalunya-la Pedrera i Aubèrria, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l'Associació Gossos Protecció de Ramats i el Grup FER Girona. Tot això amb estreta coordinació i col·laboració amb l'Oficina Nacional de Caça i Vida Silvestre (ONCFS) de França, que s'ocupa del seguiment al vessant francès.

Els paranys fotogràfics capten imatges del llop en cinc ocasions el 2017

Durant el darrer any, els treballs de seguiment del llop a Catalunya han inclòs la realització de 39 itineraris sobre neu repartits pels Pirineus Orientals, amb dos rastres localitzats de l'animal en forma de petjades. Pel que fa als registres amb paranys fotogràfics, el 2017 s'han captat imatges del llop en cinc ocasions amb 14 fotografies diferents. Alhora s'ha continuat ampliant la xarxa de paranys fotogràfics, amb dues càmeres més instal·lades al Port del Comte.

Quant als danys a la ramaderia, el 2017 s'han confirmat set atacs de llop a ramats d'ovelles de la zona del Port del Comte. Pel que fa a les predacions a fauna salvatge, enguany se n'ha validat una a un isard al Ripollès.

Individus "dispersos"

Des del 2000, les dades del llop a Catalunya han sigut constants, amb confirmacions de la seva presència cada any. Sempre s'ha tractat d'individus aïllats que, amb un feble degoteig, s'han anat localitzant de forma recurrent. N'hi ha que només s'han detectat un any i d'altres que s'han anat localitzant en anys successius, alternant-se amb períodes d'absència. És per això que a dia d'avui els experts no poden parlar d'una població establerta de llop a Catalunya, sinó més aviat d'alguns individus dispersos.