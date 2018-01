Mor Jaume Vergés, creador de la Coral Infantil Riallera de Solsona

Aquest matí ha mort a Barcelona a l´edat de 81 anys l´osonenc Jaume Vergés, fill adoptiu de Solsona. L´Ajuntament, en representació del conjunt de la ciutat, expressa el seu condol per la pèrdua d´una persona estimada per molts solsonins, i s´uneix al dolor dels Missioners Claretians de Catalunya, en especial de les comunitats de Vic i Barcelona, on va viure els seus darrers anys.

L´alcalde, David Rodríguez, el va visitar aquest dijous a la tarda a Barcelona quan va ser avisat de l´empitjorament del seu estat de salut. Rodríguez lamenta profundament la pèrdua "d´una molt bona persona, que va despertar una gran estima entre molts solsonins per la tasca inestimable que havia dut a terme a la ciutat en els àmbits de l´educació i el lleure infantil i juvenil".

Fundador de la Coral Riallera

Creador de la Coral Infantil Riallera, el germà Jaume Vergés havia arribat a Solsona el 1968, on hi va romandre fins al 1981. Com a membre de la comunitat claretiana, va impulsar una àmplia diversitat d´activitats teatrals, musicals i campaments, entre d´altres. El 2005 el Ple municipal va acordar per unanimitat declarar-lo fill adoptiu de Solsona després que un col·lectiu de ciutadans, que es va constituir com a Comissió Petjades Claretianes pel Solsonès, impulsés una recollida de firmes. L´homenatge al religiós es va convertir, de fet, en un reconeixement a tot el treball missioner i cultural que els claretians de Catalunya van desplegar al Solsonès durant més de cent anys.

Com a fill adoptiu, Vergés va participar anualment a la Festa Major com a part integrant de la comitiva d´autoritats, mentre el seu estat de salut li ho va permetre. El 2013 va ser el darrer any que va poder-ho fer. Des del 1990 fins al 2015, el claretià residia amb la comunitat de Vic, però els darrers anys va ser traslladat a la infermeria provincial dels Missioners Claretians a Barcelona.



Amb vincles al Bages



El germà claretià Jaume Vergés també va deixar petjada a la comarca del Bages, concretament a la localitat de Sallent. Allí va formar part de la comunitat de clarietians, va estar vinculat en la educació i hi va fundar la coral infantil Els saltirons del Llobregat.

´Sempre al servei de la comunitat´



En tots els seus destins, tal com descriuen els seus companys, "sempre ha estat al servei de la comunitat, sense escatimar el seu bon fer en la tasca de sastreria, combinada amb altres atencions, i amb una inquietud indefallent per l´apostolat". El germà Jaume exercia l´apostolat des de la música, el servei litúrgic, la cura de malalts i l´atenció a la porteria de la Casa de Vic i de visitants al P. Claret i al Museu Claretià.

Les exèquies tindran lloc aquest diumenge, dia 21, a les deu del matí a la parròquia del Cor de Maria de Barcelona (c. de Sant Antoni Maria Claret, 47). A fi de facilitar l´assistència al funeral de tothom que ho desitgi, l´Ajuntament organitza un autocar gratuït, que sortirà de l´estació d´autobusos a dos quarts de vuit. Qui vulgui fer ús d´aquest servei cal que s´inscrigui a l´Oficina d´Atenció Ciutadana municipal aquest dissabte al matí.