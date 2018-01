Un llop solitari ha atacat ramats d'ovelles en pastures del Solsonès i de l'Alt Urgell

Tècnics de l'equip de seguiment del llop a Catalunya han confirmat la presència d'un llop ( Canis lupus) a la zona de la serra de Port del Comte. Ramaders de la zona s'havien queixat de la desaparició de caps de bestiar i d'haver-ne troat alguns de morts. Finalment, la Generalitat disposa d'imatges de l'animal captades en un parany fotogràfic, el desembre passat. A més de les fotografies, els tècnics han detectat diversos indicis de l'animal des del setembre del 2017. Els tècnics també han confirmat que els atacs a ovelles de diversos ramats eren de llop. I el Govern, confirmada la presència de l'animal, compensarà els ramaders d'acord amb el programa per reparar els danys a la ramaderia causats per llop. És una compensació similar a la que en altres indrets es fa per la presència de l'ós bru. Es tracta dels primers atacs confirmats d'un llop al bestiar a Catalunya des del 2010, quan es va detectar un cas semblant a la zona de la serra del Cadí.

Els altres indicis recollits han estat dos rastres de petjades trobats a la neu i quatre excrements, que, un cop analitzats genèticament, han confirmat que perta-nyen a un mascle.

La presència del llop havia estat denunciada per diferents ramaders. Aquesta situació havia portat l'administració a mantenir reunions amb els afectats, però s'esperava poder confirmar que es tractava d'uns atacs de llop. Ara, amb les proves evidenciades, els tècnics de la Generalitat es van reunir dijous amb ramaders i representants dels ajuntaments de l'àrea afectada (la Coma i la Pedra, Odèn i Guixers, del Solsonès, i de Fígols i Alinyà, de l'Alt Urgell), per consensuar les actuacions prioritàries a dur a terme, com ara el reforç de les tanques de protecció per al ramat i altres actuacions de prevenció d'atacs.

La Generalitat de Catalunya assegura que ara per ara «no tenim en marxa ni preveiem impulsar cap programa de reintroducció del llop, però alguns exemplars erràtics entren, de tant en tant, dins del territori català», segons fonts del departament de Territori i Sostenibilitat. Des que l'any 2000 es va detectar, de nou, la presència puntual d'aquest animal salvatge a Catalunya, la Generalitat ha posat en funcionament un programa de seguiment de l'espècie i mesures de compensació i prevenció de danys, per compaginar l'existència de la fauna salvatge amb l'activitat ramadera.