La Nit de l'Esport del Solsonès es mostra renovada

Després de setze edicions al Teatre Comarcal de Solsona, la Nit de l´Esport del Solsonès s´ha celebrat per primera vegada a la Sala Polivalent. Divendres, a dos quarts de vuit, el psicòleg esportiu Pep Marí va portar a terme la conferència ´Els valors et fan guanyar´, a un auditori de la Sala Polivalent ple d´adults i infants. El discurs de Marí va ser totalment motivacional. Els valors, per ell, són importants. Tot i així, que les persones es comprometin amb els seus valors és encara més important. «Enamoreu-vos dels vostres valors», deia Marí durant el torn de preguntes de la xerrada.

La gala d´entrega de premis, presentada per Marc Anglarill, va començar a quarts de nou. La grada era plena d´esportistes i famílies, acompanyades d´autoritats del Consell Comarcal, el Consell Esportiu del Solsonès i l´Ajuntament de Solsona, encarregades de l´organització. «La Nit de l´Esport del Solsonès es troba en un procés de canvis i renovació», segons fonts de l´organització. És per això que es va crear una comissió amb entitats esportives i centres escolars, per «donar una nova projecció al certamen esportiu».