Tres exemplars controlats entre la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Urgell i el Solsonès

El llop no és nou a Catalunya. des de l'any 2000 que se n'han vist exemplars a la zona del Pirineu. A la Cerdanya, al Ripollès, al Berguedà i al Moianès, però sempre s'ha detectat la seva presència pràcticament en solitari i no s'ha considerat que es pugui parlar d'una població de llop establerta a Catalunya. Més aviat es pensa en animals que han vingut d'altres llocs i han arribat a Catalunya. Des de l'any 2000, la Generalitat en fa un seguiment.

El Servei de Fauna i Flora del departament de Territori i Sostenibilitat és qui coordina aquest equip de seguiment, integrat per tècnics d'altres unitats, com el Cos d'Agents Rurals, Forestal Catalana, RNC i Guardes de Reserva de Fauna, el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i el Parc Natural de les capçaleres del Ter i el Freser, amb la col·laboració d'altres entitats, com la Fundació Catalunya-la Pedrera i Aubèrria, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, l'Associació Gossos Protecció de Ramats i el Grup FER Girona.

El treball conjunt ha permès detectar tres llops als Pirineus orientals (Catalunya-França), tots mascles, i d'origen alpí (francoitalià). Dos d'aquests llops es mouen en ambdós costats de la frontera. El de l'alt Ripollès és el que es detecta més sovint, ja que entra amb més freqüència a territori català. L'altre es deixa veure menys a Catalunya, per la zona de la Cerda-nya. El tercer llop és aquest darrer, detectat entre el Solsonès i l'Alt Urgell.