Un circuit d'habilitats canines i una gimcana equina substitueixen les tradicionals curses

Per primera vegada, el Camp del Serra va acollir un circuit d'obstacles per a gossos, que va ser a càrrec del Club d'Agility Ciutat Comtal. Durant aproximadament una hora, una dotzena de cans van evolucionar en un espai ple d'obstacles reglamentats de molt diversa factura (rampes, rodes, túnels, balancins...) i en el menor temps possible. L'objectiu de les proves és mostrar l'habilitat dels gossos però també la seva compenetració amb el guia, i tal com expliquen els responsables de l'exhibició, «no es tracta només de saltar i de córrer molt, sinó de fer-ho bé per evitar les penalitzacions».

Aquesta activitat nova, juntament amb la posterior gimcana equina al mateix Camp del Serra, substitueixen les abans tradicionals curses de cavalls, que fa unes edicions que s'han deixat de fer «per manca de participants», explica Miquel Fernández, vicepresident de Cofestas. Pel que fa a les reaccions del públic assistent, tant el circuit d'habilitats com la gimcana van despertar expectació entre les solsonines i els solsonins.