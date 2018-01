La festa continua avui amb passejades en poni i una representació teatral

En tancar aquesta edició se celebrava a l'hotel Can Puig, a Clariana de Cardener, el sopar d'organitzadors i participants a la festivitat de Sant Antoni Abat, patró del traginers i protector dels animals; i que a Solsona sempre ha tingut una arrelada tradició.

Avui diumenge continuen les activitats amb les passejades en poni al Camp del Serra. Es tracta d'una activitat adreçada a les famílies i particularment als nens i nenes petits, que al preu d'un euro podran muntar un poni o bé passejar-se en carro, també tirat per ponis. La recaptació que es faci serà per a l'organització de la festa de Sant Antoni Abat de l'any vinent; una tasca que es reparteix entre l'entitat solsonina Cofestas, el pendonista i els dos cordonistes que l'acompanyen, responsables d'obrir la comitiva en la des?lada i la posterior benedicció i que canvien cada any.

És previst que la festa acabi aquesta tarda després del ball que se celebrarà a la sala polivalent i que serà amenitzat per l'orquestra Cafè Trio.