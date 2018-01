La CUP de Solsona insta l'Ajuntament a dinamitzar l'activitat cultural local

L'any 2016, el 59,3% dels actes culturals a Solsona van ser organitzats per les entitats, mentre que l'Ajuntament va organitzar-ne el 20% del total. Alternativa per Solsona - CUP ha proposat al consistori que actuï de «coordinador i dinamitzador» per tal que la programació sigui més eficaç i no coincideixin actes en els mateixos horaris, per exemple.

Dissabte, la biblioteca municipal Carles Morató va acollir la presentació de les dades del «punt de partida» d'un pla de cultura per a la ciutat de Solsona proposat pels cupaires. Per una banda, han estudiat les dades d'activitats culturals de l'any 2016, i per altra banda, han enumerat unes quantes propostes de millora, com ara taules de cultura amb reunions periòdiques, una guia d'equipaments i una agenda cultural.

Els concerts, les xerrades i els tallers suposen el 70 % del gruix de la programació cultural. El teatre significa l'11 % dels actes, mentre que el circ i la dansa només ocupen el 2 % de la programació.

Segons la CUP, falta diversitat, així com «relacions entre la programació i els centres d'educació cultural, i afavorir programacions per cicles i proposar temàtiques amb certs valors».

Un directori de dones per àmbits (literatura, música, teatre?) i una revisió de les quotes de gènere en els actes organitzats són dues propostes més a les quals dóna importància aquest primer informe, ja que han trobat que la presència femenina és minoritària, sobretot en els concerts.

En el cas de les xerrades o dels cursos, el 37 % de les ponents i talleristes són dones. A més a més, en l'àmbit musical, els grups formats exclusivament per dones representen el 7 % del total, mentre que els formats per homes són el 64 %. A més, en la majoria de grups mixtos, el 29 % són corals, orquestres o grups en què les dones només fan de vocalistes. I, pel que fa a la música dirigida al públic jove, en el 12 % dels casos hi ha una dona a l'escenari.

ApS-CUP, que ha proposat aquest inici de pla de cultura per Solsona, diu que es tracta d'una ciutat molt rica des del punt de vista cultural, ja sigui pel que fa a equipaments (biblioteca, museu, arxiu?) com a programació i a tradició festiva.

«A partir d'aquí, s'ha de treballar amb temps, a consciència, en un pla que integri una visió global de la cultura», continuen, i afegeixen que la iniciativa popular ha de ser molt important i les institucions han d'aportar una visió de conjunt.