L'Associació de Turisme de la Vall de Lord crea una app sobre bars i restaurants

Posar les coses fàcils als visitants que volen fer algun àpat a la vall de Lord. Aquest és el principal objectiu d'una nova aplicació per a mòbils impulsada per l'Associació de Turisme de la Vall de Lord, que mostrarà els restaurants de la zona, quin tipus de menjars ofereixen (menús, plats combinats, entrepans, etc.) i en quins horaris tenen la cuina oberta.

L'aplicació conté més d'una vintena de restaurants de la vall de Lord i del seu entorn més immediat.

L'Associació de Turisme de la Vall de Lord ha posat en marxa l'aplicació coincidint amb l'arrencada de la temporada de neu en considerar que aquesta podia ser una eina molt útil per als esquiadors del Port del Comte. L'aplicatiu, que porta el nom de ValldeLord i que es troba ja disponible a GooglePlay, ha estat desenvolupada per l'enginyer informàtic local Oriol Riu.