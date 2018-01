El Miracle i la UdG col·laboren en un postgrau sobre natura i espiritualitat

El Miracle acollirà entre el febrer i el juliol el postgrau de la Universitat de Girona en «Significats i valors espirituals de la natura: percepció, comunicació, gestió i integració». És la tercera edició dels estudis, que van començar a Girona però «necessitaven sortir de l'ambient urbà i anar de ple a la natura», explica el seu director, Josep Maria Mallarach, que ja havia estat desenvolupant els cursos sobre natura i espiritualitat al santuari del Miracle durant vuit anys amb els monjos Ramon Ribera i Vicenç Santamaria.

Mallarach, consultor ambiental en l'àmbit nacional i internacional, havia tingut d'alumne Josep Gordi, professor de Geografia i degà de la facultat de Lletres de la Universitat de Girona, que li va proposar de començar l'actual postgrau. «Em va explicar la idea i em va semblar molt bé, i també sentia que l'estructura s'havia de transformar per poder adaptar-se a l'àmbit acadèmic», continua Josep Maria Mallarach, que afegeix que Ramon Ribera, «que havia estat prior de Montserrat, també és un dels professors actuals».

D'aquesta manera, els estudis són «més que una continuïtat una transformació, ja que de la tradició cristiana hem anat a una mirada més universal, i del creixement personal hem continuat cap a un enfocament més professional», continua.

El Miracle, a més de situar-se al centre geogràfic de Catalunya, és un lloc «solitari, silenciós, amb un alt valor espiritual i un paisatge sagrat dotat de grans horitzons», explica el director del postgrau, que cada dia proposa als alumnes dedicar una estona diària per veure la sortida i la posta de sol i connectar «el cel i la terra».

El proper 2 de febrer s'iniciarà el curs, que té previst acabar el 13 de juliol del 2018, durant diversos caps de setmana. També ofereix la possibilitat de fer-lo per mòduls: «Tres els farem al Miracle i un Andorra, a l'hotel d'una de les ex-alumnes», explica el consultor ambiental, content que en les anteriors edicions s'hagin pogut emprendre i desenvolupar diversos projectes professionals incentivats pel postgrau.

Pel que fa als exalumnes, provinents dels àmbits turístic, d'administracions públiques o de l'educació tant formal com informal, han emprès treballs de final d'estudis desenvolupats amb la seva professió. Per exemple, hi ha un exalumne guia de muntanya que ha desenvolupat rutes turístiques per Montserrat, o exalumnes que treballen en ecohotels o oferint experiències relacionades amb els banys de bosc. Segons Mallarach, a Catalunya, una gran part del lleure i del turisme estan relacionats amb la natura.