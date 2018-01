L'Ajuntament solsoní finalitza la recuperació de l'entorn de la font de la Mina

Aquesta setmana la brigada municipal realitzat els treballs de replantació de vegetació a la zona de la font de la Mina afectada per una forta esllavissada l´hivern passat. És la darrera intervenció necessària per recuperar aquest entorn natural, on a l´estiu es va dur a terme l´obra de més envergadura per retirar terres i rocs, adequar el talús proper a la balma, formar una escullera i recuperar un tram de corriol.

L´actuació comprèn una superfície aproximada de 800 metres quadrats al marge que es va esllavissar. Després de la neteja i consolidació del talús desenvolupades el juliol passat, ara l´Ajuntament hi planta espècies autòctones i de ribera, seguint les indicacions del Grup de Natura del Solsonès. Concretament, s´hi planten aurons blancs (Acer campestre), aurons negres (Acer monspessulanum), teixos (Taxus baccata) i lledoners (Celtis australis). També es crea un sotabosc amb boixos, heura i avellaners.

El recòndit paratge de la font de la Mina va transformar-se el març de l´any passat per una forta esllavissada provocada per un temporal d´aigua i neu. Les destrosses van provocar despreniments de rocs durant uns quants dies, van fer desaparèixer completament un tram de corriol i van malmetre bona part de les baranes de fusta tractada de la zona, que es van reparar l´estiu passat. El camí que es va obrir a aquest indret per permetre l´accés de la maquinària d´obra es deixarà per facilitar les futures actuacions de manteniment.