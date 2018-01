Sant Llorenç ja disposa de nova rotonda a la plaça de les Eres

Les obres de la nova rotonda de Sant Llorenç de Morunys, a la cruïlla de la carretera de Solsona amb la carretera de la Coma, han finalitzat. L'Ajuntament piteu ha explicat que els treballs han consistit en la realització de la rotonda, amb nou asfaltat i senyalització, la realització de la nova vorera a la carretera de la Coma i el soter-rament del cablatge elèctric existent, que està pendent d'execució.

Es tracta d'un dels punts més cèntrics de la població. Segons el consistori, «calia dignificar-lo i complir amb les demandes dels vilatans per tal que la rotonda fos una realitat». L'acció feia «molts anys que era reivindicada, i finalment s'ha pogut fer realitat gràcies a la bona predisposició del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat», afegeix l'Ajuntament de Sant Llorenç, que agraeix als responsables del servei que hagin entès «la necessitat de l'obra, tot i ser un moment econòmicament complicat per fer inversions». La realització de la rotonda, l'asfaltatge i la senyalització han estat assumides pel Servei Territorial de Carreteres.



Travessera urbana

Per altra banda, la realització de la nova vorera a la carretera de la Coma, més ampla i adequada a les persones amb mobilitat reduïda, ha estat finançada per l'Ajuntament piteu. El soterrament del cablatge elèctric, pendent d'execució, el portarà a terme l'empresa Elèctrica de Guixés.

«L'Ajuntament sempre ha plantejat a Carreteres [Generalitat] la necessitat de millorar i fer més segura la nostra travessera urbana», explica el consistori del municipi de la vall de Lord. És per això que s'ha centrat en la zona del portal de la Capella, on, «vista la complexitat d'instal·lar-hi o realitzar-hi guals elevats, s'han anat acordant solucions per tal reduir la velocitat dels vehicles».

Fins ara, s'han portat a terme les rotondes de l'Oficina de Turisme i de les Eres, i ara s'està estudiant la possibilitat d'eixamplar i fer accessible la vorera existent a la zona del Portal de la Capella.