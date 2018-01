60 anys després El primer gegant Casserras

Manel Casserras Boix va construir fa 60 anys el seu primer gegantó. La figura, que caricaturitza el Gegant Vell de Solsona, es va fer ballar per primera vegada a la plaça Major el 24 de gener del 1958. Fa 10 anys que el Manelet Cas-serras va restaurar-lo, i ahir els infants que el van fer ballar per primera vegada es van reunir per fer-se una foto, amb la presència de Sessa Casserras.