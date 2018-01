Sant Llorenç multiplica per dos la partida d'inversions per a l'any 2018

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha duplicat la seva partida d'inversions per al pressupost de l'any 2018. Si l'any passat va destinar-hi 139.500 euros, enguany n'hi aporta més de 300.000. Entre les propostes més destacades hi ha la millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, l'arranjament dels portals del nucli antic, la creació d'una via verda i un nou gimnàs municipal a la zona esportiva.

Pel que fa al nou gimnàs municipal, «ara el tenim en un local arrendat del nucli antic i el situarem a la zona esportiva i escolar, davant de la piscina. A més, serà un gimnàs més gran», explica el regidor d'Hisenda piteu, Romà Llohis, que emmarca l'actuació en un intent d'unificar en un mateix entorn els equipaments esportius i escolars de Sant Llorenç.

Per a aquesta actuació s'ha destinat una partida d'uns 48.000 euros, amb un valor semblant que la que servirà per arreglar els portals del nucli antic i col·locar llums led. «Fa temps vam arreglar un dels portals, i ara ens queden els altres quatre», continua Llohis. Per a la via verda i l'arranjament de camins hi ha un pressupost d'uns 55.000 euros, i per a la millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda la xifra ascendeix fins a prop de 120.000 euros.

En el pressupost de l'any 2018, l'Ajuntament piteu no ha hagut d'apujar les taxes i ha mantingut la despesa. «Hem aconseguit equilibrar-ho amb recursos propis i subvencions», afegeix Llohis, que també destaca el fet que durant el 2017 el consitori hagi aconseguit eixugar el deute bancari. Es tracta d'un dels principals motius que han propiciat l'augment de la partida d'inversions de més del doble de la quantitat apuntada en el pressupost de l'any anterior.

Solsona ha engegat enguany el primer pressupost participatiu, amb una partida de 50.000 euros corresponent al capítol d'inversions. Sant Llorenç considera l'opció d'obrir una part del pressupost perquè els ciutadans decideixin què s'ha de fer amb els diners, però «a llarg termini», segons Llohis, «perquè s'ha de fer bé».

El regidor d'Hisenda piteu continua explicant que cada vegada tendeixen més «a demanar a la gent i a tenir més transparència. De cara als propers anys sí que volem fer un pressupost participatiu. El que ha fet l'Ajuntament és demanar als veïns que votessin diverses opcions», conclou.