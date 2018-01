El Consell rep 11.000 euros de la Diputació de Lleida per millorar l'equip informàtic

La Diputació de Lleida ha aportat 11.000 euros al Consell Comarcal per al manteniment i adquisició d'equipament informàtic. Concretament, 3.000 euros en manteniment d'equips i 8.000 euros en adquisició d'aparells.

La dotació permetrà a l'ens comarcal invertir en reparació i manteniment d'equips informàtics i instal·lacions. A més a més, «la renovació dels aparells més obsolets millorarà la implementació de la nova administració oberta», explica el Consell que també ha dit que els més de deu mil euros ajudaran a «donar una millor resposta als tràmits de contractació electrònica, registre electrònic, seu electrònica, emissió de certificats digitals i notificacions electròniques, per tal que el Consell Comarcal del Solsonès sigui més transparent, àgil i proper al ciutadà», ja que tant en l'àmbit comarcal com municipal, el Solsonès vol ser més transparent.

L'ajut s'ha aprovat mitjançant dos decrets de presidència per a inversions i per a subvencions directes a consells comarcals de caràcter extraordinari, per part de la Diputació de Lleida.