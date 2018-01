L'estela de Través-Font de Plata serà Bé Cultural d'Interès Local a Solsona

L'estela de Través-Font de Plata, un monument megalític situat dins la propietat de can Cots, esdevindrà Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) un cap s'hagi fet la votació per declarar-l'en al primer ple ordinari de l'any de l'Ajuntament de Solsona, que se celebrarà avui, divendres.

Així es donarà resposta a una sol·licitud del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona per protegir aquest element arqueològic, perquè s'hi puguin desenvolupar els treballs necessaris per a la seva preservació. Es tracta d'una estela menhir que pertanyia a una sepultura del període neolític.

El seu lloc d'origen era a Través, dins del terme de Clariana de Cardener, i posteriorment va ser traslladada a la casa de Font de Plata, no localitzada. Els terrenys on és actualment pertanyen a can Cots, dins el terme de Solsona, a prop de la carretera Lv-4241, que passa pel municipi de Lladurs, en direcció a coll de Jou.

A partir de l'aprovació al ple, el monument rebrà la categoria de protecció i el departament de Cultura de la Generalitat l'inscriurà al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

En municipis de més de 5.000 habitants, la declaració de béns culturals d'interès local es fa a través del ple de l'Ajuntament, i en localitats de menys de 5.000 habitants es fa a través del Consell Comarcal.



Ordre del dia



En el mateix ple es votaran tres punts de matèria urbanística. D'una banda, s'ha de ratificar un conveni que ha de permetre eixamplar fins a sis metres un tram del camí del Cementiri. Té llum verd de la Junta de Govern Local, després d'acordar-se amb el propietari dels terrenys afectats, Francesc Xavier Ballabriga. També es preveu aprovar definitivament l'avanç del Pla parcial urbanístic a l'àmbit del sector F, de la Cabana del Silo, i el mateix pla, segons explica el consistori.

L'aprovació de les bases de l'atorgament de subvencions per a la promoció de l'ocupació i l'activitat empresarial és un altre dels punts que són a l'ordre del dia. Les modificacions que es proposa introduir tenen com a objectius facilitar l'accés als ajuts i incentivar l'activitat contractual de les empreses i els autònoms.

També tenen l'objectiu de fomentar la inversió en nous productes i serveis, així com l'ampliació o el trasllat d'instal·lacions existents. L'assignació pressupostària serà de 40.000 euros, dels quals se'n destinaran 10.000 a la línia d'inversió de noves activitats econòmiques; 8.000 a la modernització d'activitats existents; 12.000 a la creació de llocs de treball i 10.000 a l'autoocupació.