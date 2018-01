Les entitats socials de la comarca volen unir esforços

Les entitats socials de Solsona Amisol, Riuverd, Sol del Solsonès i Volem Feina han començat una ronda de trobades per començar l'any «unint esforços per explorar quins nivells de col·laboració podem assolir», segons ha informat la Fundació Volem Feina, que, a més de ser una empresa d'inserció de persones que tenen dificultats per entrar al mercat laboral, també ofereix diversos programes d'acollida i pràctiques laborals a immigrants en situació irregular, transeünts o a persones amb necessitats puntuals.

La cooperativa Riuverd treballa per la integració i la inserció sociolaboral de joves del Solsonès en risc d'exclusió social. Segons un dels seus socis treballadors, Jordi Corbera, a l'estiu poden arribar a una desena de treballadors. Riuverd disposa d'una hectàrea de terreny per al cultiu tant d'horta com d'arbres fruiters i herbes aromàtiques que es comercialitzen, i també dissenya i manté jardins, instal·lacions de reg, i poda, que ho combina amb altres tasques de jardineria i manteniment.

La Fundació Volem Feina porta a terme les tasques de recollida de residus i de gestió de la deixalleria. A més, desenvolupa tasques de restauració de mobles, com l'associació Amisol, que també s'encarrega de la gestió del bar Casal. Les instal·lacions d'Amisol van ser el punt de trobada de la primera trobada formal de les quatre entitats socials, aquesta setmana, en la qual van aprofitar per fer una visita guiada a la seu de l'entitat, de més de quaranta anys d'història.

Sol del Solsonès és una entitat que gestiona recursos per ajudar les famílies de malalts mentals i de drogodependents del Solsonès, i treballa per «trencar l'estigma social cap a la malaltia mental i la drogoaddicció», segons apunten des de l'associació. El format de trobades es seguirà fent de forma itinerant en el futur a les seus de les quatre entitats. Els responsables de d'aquestes esperen que ben aviat comencin a donar fruit en pro dels respectius i diversos col·lectius vulnerables als quals es deuen.



Nou president

Rossend Mujal Alsina ha estat escollit nou president de la Fundació Volem Feina, «agafant el relleu del malaurat Josep Montanyà Tomasa, el president anterior, que va morir el dia 15 d'octubre passat i del qual en guardarem sempre un record ben especial», explica l'entitat social solsonina. El nomenament es va fer a la seu de la Fundació Volem Feina.