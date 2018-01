El ple aprova un conveni urbanístic que permetrà solucionar un punt negre de la xarxa viària solsonina

Un tram del camí de la Serra del Verd de Solsona, que connecta l´equipament amb el carrer del Pedraforca, està més a prop de la seva ampliació. Divendres al vespre Ple municipal va donar ratificar per unanimitat el conveni urbanístic de l´Ajuntament amb el titular d´una de les finques limítrofes que ha de permetre l´eixamplament del vial fins a una amplada total de sis metres, actualment considerat un dels punts negres de la xarxa viària local.

El propietari de la finca, F. Xavier Ballabriga, cedeix gratuïtament 155 metres quadrats de superfície classificada com a sòl urbanitzable delimitat –inclosa dins el Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de les comarques centrals. En aquests moments, hi ha en curs "negociacions molt avançades", segons el regidor d´Hisenda, Ramon Xandri, amb el propietari d´una altra finca que, tot i no ser tan decisiva com l´anterior, permetrà millorar el projecte.

El conveni amb Ballabriga posa de manifest que l´amplada actual del camí "és del tot insuficient pel trànsit que acull en aquests moments i que es veurà ampliat quan s´estreni la nova Escola El Vinyet". Per això es fa necessària l´obra d´ampliació mentre no es desenvolupi urbanísticament el sector i es creïn els vials definitius.

"Esperem que això esvaeixi dubtes", va dir l´alcalde, David Rodríguez, dirigint-se als regidors d´ApS-CUP en referència a la voluntat del govern municipal de tirar endavant l´obra. Els serveis tècnics municipals, per la seva banda, estan treballant en el projecte, segons va afirmar la regidora d´Urbanisme, Rosó Barrera, al Ple. Barrera confia tenir-lo enllestit durant el primer semestre d´enguany. L´abast de l´actuació comprèn el tram de camí