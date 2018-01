El ple de Solsona aprova el Pla Parcial de la Cabana del Silo

L'Ajuntament de Solsona ha aprovat definitivament i per unanimitat l'avanç del Pla Parcial Urbanístic del sector F de la Cabana del Silo, «després d'haver passat diverses vegades pel ple», segons la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera.

La zona de la urbanització es troba a l'entrada de Solsona, a la part est de la ciutat. Un dels punts que s'hi han afegit preveu que «en el desenvolupament de l'avinguda de Sant Bartomeu com a eix viari de descongestió del volum de trànsit de la carretera de Manresa, caldrà garantir la no-afectació a la zona residencial, donant compliment en tot moment a la legislació vigent en matèria de contaminació acústica», segons l'informe tècnic redactat per l'arquitecte Ferran Montenegro.



Tràmits

L'aprovació inicial va ser en la sessió plenària del dia 30 d'abril de l'any 2015, i després es van sol·licitar informes a diversos organismes afectats. El tràmit es va allargar dos anys més, per les peticions de la Comissió Territorial d'Urbanisme, i el 17 de maig del 2017 el promotor va presentar un nou document de Pla Parcial.

Després dels informes emesos pel departament de Territori i Sostenibilitat el 16 de gener del 2018 i per l'arquitecte municipal Ferran Montenegro el 22 de gener del 2018, el ple de l'Ajuntament de Solsona va decidir aprovar el Pla Parcial del sector F amb les corresponents esmenes. El projecte ha estat redactat pels arquitectes Ton Padullés, Ramon Padullés i Enric Padullés.



Camí del cementiri

Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple municipal va ser la ratificació del conveni entre l'Ajuntament i Francesc Ballabriga per facilitar l'ampliació de l'actual camí del cementiri de Solsona. Anomenat també camí Serra del Verd, es tracta d'un vial «d'especial importància perquè mena a equipaments importants per a la ciutat», segons el text aprovat durant la sessió plenària.

A més, el consistori també ha especificat que l'amplada del vial és insuficient pel trànsit que acull i pel que acollirà quan hi haurà la nova escola El Vinyet. És per això que s'ha acordat ampliar la via 6 metres i d'aquesta manera se superarà «la manca de visibilitat», en paraules del regidor d'Hisenda Ramon Xandri, que ha dit que el propietari no vol vendre la via, està d'acord a cedir-la i que quan s'urbanitzi recuperi l'espai.