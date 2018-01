Sant Llorenç de Morunys reordenarà el primer tram de la carretera de Solsona

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha previst en el pressupost de l'any 2018 una partida de 87.000 euros destinada a la reordenació del primer tram de la carretera de Solsona.

El departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha concedit una subvenció al consistori piteu, referent al Desenvolupament de Plans de Foment Territorial del Turisme pels anys 2017, 2018 i 2019, «amb una inversió de 382.924,67 euros dels quals ens n'han atorgat 177.504,3 per subvenció», explica el seu alcalde, Francesc-Xavier Mas, que també ha explicat altres propostes per millorar diverses vies del municipi, com ara la pavimentació dels camins de la depuradora, la deixalleria, la Torreta i els Plans, amb una inversió prevista de 50.000 euros i una subvenció aprovada de 47.500 euros.

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys també preveu per al 2018 la millora de la via verda que va de Sant Serni al càmping, amb una inversió prevista de 5.112,71 euros i una subvenció aprovada de 4.040 euros. L'adequació de la via verda cap al poble es farà el 2019.