El Solsonès crea una campanya gastronòmica per promocionar turísticament la comarca

El Consell Comarcal del Solsonès ha ideat una nova campanya per promocionar turísticament la comarca durant el mes de maig, un període de l'any especialment fluix per al sector de l'hostaleria perquè "o bé la gent està acabant d'esquiar o bé comença anar a la platja". Així ho ha relatat la presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, qui ha assegurat que es tracta "d'un cas curiós perquè a nivell de bellesa del paisatge, potser és el millor mes de l'any". La campanya, que portarà per lema 'Solsonès, el mes gastronòmic', té per objectiu promocionar els productes locals, des de la matèria primera fins al producte cuinat. Tot i que encara s'ha de concretar el programa, la idea dels impulsors és que durant el mes de maig, els restaurants organitzin menús degustació; es facin activitats turístiques encarades a la gastronomia; les finques i obradors mostrin les seves instal·lacions; o els hotels i cases rurals organitzin tallers i ofertes especials.

La nova campanya que ha posat en marxa el Consell Comarcal del Solsonès té per repte aconseguir que la comarca aparegui "al mapa català com a punt de referència de la gastronomia". Així ho ha detallat la directora creativa de la campanya, Núria Sala –de l'empresa E2S-, qui considera que "al llarg de l'any es fan moltes activitats interessants al Solsonès al voltant de la gastronomia i l'objectiu és concentrar tot això durant un mes perquè no quedi diluït". Entre d'altres, la campanya organitzarà menús degustació específics per aquesta època de l'any, visites guiades a finques o obradors, visites turístiques amb algun component gastronòmic, entre d'altres.

L'origen de la campanya, però, neix de la necessitat de les cases rurals de la comarca de trobar alguna activitat per captar turistes durant el mes de maig, una època especialment fluixa per al turisme al territori. La presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa creu que es tracta "del millor mes de l'any quant a la bellesa del paisatge".

De fet, les cases rurals també seran un pilar important en la campanya gastronòmica que impulsa el Consell Comarcal i, entre d'altres, tenen en ment oferir als clients uns 'packs barbacoa' amb productes i carn de ramats que pasturen a la comarca. Segons Bielsa, "els clients que lloguen una casa sencera els agrada molt fer barbacoes i creiem que pot ser una bona iniciativa". Quant a les cases que ofereixen àpats als seus hostes, Bielsa ha dit que també volen oferir algun menú degustació adaptat a l'època de l'any en què es duu a terme la campanya.

La presidenta de l'Associació de Turisme Rural del Solsonès ha explicat que les cases rurals de la comarca han "entomat la crisi com ho ha fet tothom, però no n'ha tancat cap i això és una bona notícia". "No tenim l'ocupació d'anys enrere però mica en mica ens tornem a situar al punt on estàvem i, amb una mica més de promoció, podríem arribar a ocupacions boníssimes", ha destacat Bielsa.

De la seva banda, la tècnica de turisme del Consell Comarcal del Solsonès, Esther Santaeulària, ha explicat que alguns dels 'targets' al qual es dirigeix la campanya és als sibarites, sèniors i senderistes. Per ella, es tracta d'un "perfil alt" de visitants que "compren moltes activitats culturals, volen menjar bé i provar el producte local". Pel que fa als sèniors, Santaeulària creu que pot ser un bon públic per "omplir les activitats durant la setmana que és quan ells estan més lliures".

La campanya 'Solsonès, el mes gastronòmic' està pensada per dur-se a terme durant tots els caps de setmana del mes de maig, tot i que no es descarta fer activitats durant la setmana. Un mes abans del tret de sortida de la iniciativa, es farà una campanya de màrqueting on-line per promocionar aquest producte a través de la xarxa.