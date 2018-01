La formació per prevenir agressions sexistes finalitza de manera participativa

Solsona ha acollit una formació per prevenir agressions sexistes i de gènere en l'oci nocturn, a càrrec de la cooperativa Cúrcuma i coorganitzada entre el Grup de Gèneres del Casal Popular La Fura i la regidoria de Polítiques d´Igualtat de l'Ajuntament solsoní. Desenvolupada en dues sessions, la formació va acabar dilluns amb la simulació de diverses situacions de violència i el posterior debat entre la vintena de persones que van assistir-hi.

El teatre social i participatiu ha permès l'aprofundiment en els conflictes, per tal de continuar sent-ne conscients després de la formació. "Un dels objectius ha estat proposar la formació abans de Carnaval", expliquen les organitzadores de l'activitat, que forma part de la campanya 'Fem-nos lliures. Contra les agressions sexistes i de gènere'.

La formació ha servit per tal que les persones que treballen en l´oci nocturn siguin capaces de detectar, donar suport, oferir informació i derivar a altres serveis en cas de ser testimonis o informades d´una agressió sexista durant un esdeveniment festiu. Per aquest motiu se´ls dona a conèixer el Protocol contra les agressions sexistes i de gènere, se´ls resolen dubtes, se´ls explica per què es donen aquest tipus de violències i es desmunten prejudicis entorn aquesta problemàtica. La majoria de participants han coincidit a posar de relleu la necessitat que hi havia a Solsona d´obrir un debat sobre aquesta qüestió.