Les pluges mantenen el volum de la Llosa i es trenca el seu decreixement

arxiu particular

El pantà de la Llosa, afectat per la sequera

El pantà de la Llosa, afectat per la sequera arxiu particular

Les darreres pluges han mantingut el volum de l'embassament de la Llosa del Cavall, al nord del Solsonès. «En cinc dies no n'ha baixat de volum. Les pluges han servit per equilibrar la tendència decreixent que hi havia fins ara», ha explicat a Regió7 l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

El volum embassat de la Llosa ahir, dimarts, a la tarda era de 27,6 hm3, el 34,5% de la seva capacitat, mentre que el 25 de gener es trobava al 35% del volum total, amb 28 hm3. Fa un any, estava al 67% de la capacitat (54 hm3); la mitjana dels darrers 10 anys és de 60 hm3 i la dels últims cinc anys és de 57 hm3.

Per la seva banda, el pantà de Sant Ponç es manté en les xifres dels últims anys. Ahir estava al 90,5%, amb 22 hm3, xifres similars a les de l'última dècada.

La major part de la precipitació que ha rebut el Solsonès ha estat en forma de neu. Durant l'episodi que va començar dijous, 25 de gener, a la tarda, al Port del Comte (1.813m) s'hi van acumular més de 48mm de precipitació. El gruix màxim de neu nova, entre els dies 25 i 27 de gener, va ser de 45 cm a l'estació d'esquí del Solsonès.

«A les capçaleres del Cardener i el Llobregat les pluges van ser, sobretot, en forma de neu», continua l'Agència Catalana de l'Aigua. D'aquesta manera, l'aigua tarda més a arribar als embassaments. L'ACA també ha informat que, a Catalunya, les darreres pluges «ens han permès guanyar l'aigua que consumim durant 4 dies, però les reserves continuen baixes, per això cal mantenir els criteris d'estalvi en el consum».

L'efecte de les precipitacions ha incrementat gairebé 2 hm3 els embassaments catalans i ha equilibrat entrades i sortides. Per la seva banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha afirmat que el mes de gener sol ser sec, però demà «començarà el mes de febrer, que portarà noves pluges».