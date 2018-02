15 denúncies en l'última campanya de la Policia Local a Solsona

L´última campanya de control de l´ús del cinturó i els sistemes de retenció infantil a la xarxa viària solsonina per part de la Policia Local s´ha tancat amb la tramitació de quinze denúncies. És el balanç de l´acció intensiva realitzada entre els dies 15 i 28 de gener, coincidint amb una campanya coordinada pel Servei Català de Trànsit.

Els controls es van realitzar a vuit punts diferents del municipi: als centres escolars, la plaça del Camp i a les carreteres de Manresa i Sant Llorenç, que és un dels punts on s'han detectat més infraccions. Totes les denúncies tramitades es van concentrar a aquestes dues últimes vies. En onze casos, va ser el conductor qui no duia el cinturó posat, en dos, l´acompanyant del darrere i en un cas, el de davant. Una sanció es va interposar per utilitzar el mòbil.

La Policia Local es mostra satisfeta del resultat de la campanya, ja que "es percep més sensibilització dels conductors", segons afirma el caporal, Josep Garcia. Amb tot, adverteix que es continuaran fent campanyes de control de trànsit en diferents èpoques de l´any "per seguir sensibilitzant sobre la importància de l´ús de sistemes de seguretat passiva també dins el municipi". Garcia recorda que al voltant del 80 per cent dels accidents de trànsit amb víctimes tenen lloc en l´àmbit urbà.