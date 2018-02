S'ha obert la convocatòra de la segona edició dels premis Mossèn Huguet

L´Associació d´Amics de Mossèn Huguet ha obert la convocatòria de la segona edició d´aquest certamen literari, que manté les bases respecte l´any passat. A partir d´un escrit del capellà desaparegut, els participants hauran de presentar un text en prosa o poesia. L´article escollit per aquesta edició porta per títol 'Som els darrers cristians?' i es va publicar a la revista El Pregó el 1998.

Al certamen, hi pot prendre part l´alumnat de 2n i 3r d´ESO, d´una banda, i el de batxillerat, de l´altra, a través dels seus centres educatius. Hi ha una tercera categoria per a majors de 18 anys, que hi poden concórrer a títol individual amb una única obra per modalitat. En qualsevol cas, les obres han de ser originals, individuals i en català. Els escrits s´han d´enviar abans del 21 de febrer a l´adreça de l´Associació d´Amics de Mossèn Huguet, a la bústia número 35 del Casal de Cultura i Joventut (Pg. Pare Claret 24 de Solsona).

El jurat estarà integrat per professionals del món de les lletres, de la cultura i coneixedors de l´obra de mossèn Huguet. El veredicte dels II Premis Mossèn Huguet es farà públic en el marc del VI Memorial, que tindrà lloc el 10 de maç a l´auditori de la sala polivalent. Els primers guanyadors dels Premis Mossèn Huguet, l´any passat, van ser Meritxell Riera, Paule Jané, Marc Segués i Xavier Sendarrúbias.