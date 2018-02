L'any passat la població d'Europa de l'Est va igualar la que prové del Marroc

En els darrers cinc anys, la població provinent del Marroc a Solsona ha disminuït dels 784 habitants l'any 2013 a les 528 persones, seguint les dades del padró de l'any 2017 aprovat per l'Ajuntament de Solsona en el darrer ple. Per altra banda, la població de Bulgària, Romania i Ucraïna ha augmentat en el darrer any, i se situa en xifres similars a les de l'any 2013, fa cinc anys.

Sumant els tres països (vegeu les xifres de la taula que hi ha a l costat), aquest 2017 hi ha 514 persones provinents de l'Europa de l'Est, mentre que el 2013 n'hi havia 549. Tenint en compte el decreixement de la població marroquina en els últims cinc anys, la població búlgara, romanesa i ucraïnesa s'ha mantingut, tot i que entre el 2013 i el 2016 va disminuir de 514 a 486 persones.

En el darrer ple de l'Ajuntament solsoní, quan es van aprovar les xifres del padró municipal de l'any 2017, l'alcalde va parlar de «l'estancament de la població marroquina a la ciutat i del creixement del nombre d'habitants provinents de l'Europa de l'Est». Rodríguez va afegir que, d'aquesta manera, els tres països (Bulgària, Romania i Ucraïna) gairebé igualen el Marroc.

Segons els Serveis Socials del Consell Comarcal, hi ha dos motius principals per al decreixement de la població immigrant marroquina. Un és que, «per la crisi, molta gent ha marxat». L'altre motiu és que hi ha algunes persones que després d'anys vivint a la ciutat, fins i tot més d'una dècada, han acabat adquirint la nacionalitat espanyola.

Pel que fa a la població provinent d'Europa de l'Est, els serveis socials de l'ens comarcal no la tenen tan controlada, segons han explicat a Regió7, però solen trobar feina «en diversos sectors, com ara el transport, la ramaderia, o de relacionades amb el sector forestal».



Països i edats

En total, els quatre països (Bulgària, Romania, Ucraïna i Marroc) corresponen al voltant del 80% del total de la població estrangera de Solsona, que l'any 2017 ha sumat 1.271 persones.

L'any 2016 hi havia un total de 1.380 persones estrangeres a Solsona; l'any 2015, 1.413; el 2014, 1.532 i el 2013, 1.655 persones. En aquest sentit, s'ha quantificat una disminució generalitzada de la població immigrant. Tenint en compte les franges d'edats, dels 20 als 50 anys hi ha el percentatge més alt d'immigrants, sobretot, dels 30 als 40 anys.