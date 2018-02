La xifra de dones augmenta el 2017 a Solsona i supera la dels homes

Si fa deu anys la xifra d'homes inscrits al padró municipal de Solsona era aproximadament de dues-cents més que la xifra cor-responent a les dones, en els darrers anys hi ha hagut un canvi de dinàmica i actualment la de les dones (4.530) supera la dels homes (4.444). El padró del 2017 va ser aprovat per l'Ajuntament de Solsona en el ple ordinari que va tenir lloc aquest darrer mes de gener.

L'alcalde solsoní, David Rodríguez, va donar importància al fet que dècades enrere «hi havia més homes que dones a Solsona, però últimament hi ha hagut una variació de la tendència». Tenint en compte l'evolució del padró des de l'any 2000, ja hi havia més dones que homes, però amb una diferència menor que l'actual. L'any 2000 hi havia 3.649 homes i 3.694 dones i el 2001 Solsona tenia 3.761 homes i 3.757 dones.

Les xifres van anar separant-se fins que al 2012 hi va tornar a haver més dones al municipi solsoní, un total de 4.606 respecte a 4.595 homes. Des d'aquell moment, ara fa cinc anys, que la tendència es manté a excepció del 2015, quan hi havia 4.505 homes i 4.499 dones.



Creixement vegetatiu

El creixement vegetatiu o natural de la població solsonina, és a dir, la diferència entre naixements i defuncions, és positiu. El darrer any 2017 hi va haver 116 naixements i 76 defuncions. Es tracta d'un dels principals motius pels quals el padró ha vist augmentar el nombre d'inscrits comparant els anys 2016 i 2017.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a partir del 2000 fins al 2017, el nombre d'habitants de Solsona va augmentar fins a l'any 2009, va disminuir el 2010 i va tornar a incrementar-se l'any següent. Així, el 2011 va arribar a 9.304 persones, la xifra més alta de les darreres dècades. Tanmateix, a partir d'aquell moment, el padró va anar decreixent any rere any fins al 2016, i és aquest 2017 quan ha tornat a incrementar-se.

«El padró és un document viu, que varia gairebé cada dia», explicava l'alcalde de Solsona durant el darrer ple, celebrat divendres 26 de gener. Rodríguez va donar una xifra no oficial que afirmava que els habitants de Solsona eren 9.119 en aquell moment: 4.515 homes i 4.604 dones. A continuació, va afegir que la capital de la comarca té un «creixement equilibrat» que ajuda a encarar el futur de manera optimista. El padró del 2017 va ser aprovat per assentiment per tots els membres del consistori.

El document administratiu que serveix de registre dels veïns del municipi també va posar en evidència altres qüestions corresponents a la demografia solsonina, com ara que la franja d'edat que presenta un percentatge més elevat és la que té entre 40 i 50 anys, amb el 8,2% d'homes i el 7,4% de dones. En canvi, l'any 2014 la franja d'edat majoritària era la situada entre els 30 i els 40 anys, amb el 8,2% d'homes i el 7,2% de dones.

Pel que fa a les persones que tenen entre 80 i 90 anys, el percentatge també ha augmentat lleugerament respecte d'anys enrere. Mentre que el 2013 hi havia l'1,7% d'homes i el 2,9% de dones, actualment hi ha l'1,8% d'homes i el 3,2% de dones.