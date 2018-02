Els adolescents de Solsona volen un local d'oci per a joves d'entre 12 i 16 anys

El Consell d'Infants i Adolescents de Solsona (CIAS) ha demanat un local d'oci a la ciutat per a joves d'entre 12 i 16 anys. El grup de grans, format per l'alumnat de primer a quart d'ESO dels centres solsonina, ha identificat diverses inquietuds que els afecten com a col·lectiu i les ha votat per seleccionar-ne cinc de principals.

A part del local d'oci, que va obtenir deu vots, l'organització de la Setmana Blanca a secundària i l'ampliació de l'oferta de concerts per a la franja d'edat de 12 a 16 anys van rebre vuit vots. L'organització de sortides conjuntes entre els dos centres de secundària de Solsona (Arrels II i l'institut Francesc Ribalta) i l'ampliació de l' skatepark van recollir sis vots.

La votació es va portar a terme dimarts en la segona sessió plenària del Consell d'Infants i Adolescents. Prèviament, els 26 membres de l'ens havien recollit les necessitats en les classes de primer a quart d'ESO de l'institut Francesc Ribalta i Arrels II. L'assessoria Raiels, encarregada de dinamitzar tècnicament el procés, va establir cinc àmbits: equipaments, serveis i espais; salut; extraescolars; temps lliure, respecte envers l'entorn i altres.



Grups de treball

Cada una de les opcions votades té un grup de treball que, en la propera sessió de final de febrer, començarà a treballar-la i a estudiar-ne la viabilitat. La regidora de Joventut de l'Ajuntament de Solsona, Yasmina Valderrama, ha explicat que «alguna proposta, com la de disposar d'un local d'oci, ja era previsible, i alguna altra es considera força interessant, com la d'establir sinergies entre els dos centres de secundària».

Aquest curs «cristal·litzarà» alguna iniciativa, segons Valderrama, mentre que d'altres hauran de continuar el curs vinent i algunes saltaran de la llista per inviables. Però això «ho hauran de treballar els adolescents», afegeix la regidora de Joventut, que valora molt positivament el canvi introduït en el funcionament d´'quest consell participatiu, ja que fins al curs passat hi havia un representant per curs de cada centre educatiu, mentre que ara està integrat per un delegat de cada classe. D'aquesta manera, «l'òrgan funciona millor, amb més agilitat i una comunicació més directa i fàcil dels alumnes amb el seu representant, així els seus membres se senten més legitimats».

Els integrants del grup d'adolescents del CIAS són escollits cada dos anys pels mateixos companys de classe de 1r fins a 4t d'ESO dels dos centres solsonins. El reglament de funcionament és comú amb el del grup d'infants.