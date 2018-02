Els premis Mossèn Huguet debaten sobre un «canvi d'etapa» en el cristianisme

La segona edició dels premis literaris Mossèn Huguet es basa en un text sobre «la fi d'una etapa de la manera de viure el cristianisme», segons l'Associació d'Amics de Mossèn Huguet, l'entitat organitzadora. El certamen, de prosa i poesia, manté les bases de l'any passat, en què el tema central va ser la memòria històrica.

L'article del religiós que centra aquesta edició porta per títol «Som els darrers cristians?» i va ser publicat a la revista El Pregó l'any 1998. A partir d'un escrit del capellà desaparegut, els participants hauran de presentar un text en prosa o poesia.

Al certamen, hi pot prendre part l'alumnat de 2n i 3r d'ESO, d'una banda, i el de batxillerat, de l'altra, a través dels seus centres educatius. A més a més, hi ha una tercera categoria per a majors de 18 anys, en la qual es pot concòr-rer a títol individual amb una única obra per modalitat. La convocatòria restarà oberta fins al 21 de febrer del 2018.