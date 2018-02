Empresaris de la comarca entren a les escoles per parlar sobre emprenedoria

El projecte «Aprendre a emprendre» ha començat aquesta setmana els cursos a l'escola Arrels de Solsona. Els tallers, proposats i coordinats per l'associació d'Empresaris per al Solsonès, «acosten l'alumnat al món de l'empresa i l'emprenedoria, trenca tòpics i els familiaritza amb diferents conceptes», segons el president de l'associació empresarial, Marc Arnau.

Jordi Corbera, soci treballador de la cooperativa solsonina d'inserció sociolaboral per a joves Riuverd, és un dels professors dels tallers. S'encarrega de les temàtiques de coneixença entre els membres d'un grup, de descobrir les qualitats particulars i comunes, així com del treball en equip. «Per als alumnes, és un tastet de realitats, un contacte real amb diferents tipologies d'empreses, d'empresaris, de professionals, de maneres de fer, de persones... Un mosaic de la societat local», explica Corbera.

Durant els propers mesos, els cursos també es faran en més escoles del Solsonès. Enfocats en diverses temàtiques i franges d'edat, tots estan englobats en el projecte «Aprendre a emprendre». Per exemple, a primària s'imparteixen els tallers de «La nostra comunitat» als més menuts, així com «Els nostres recursos» està preparat per a l'etapa final. Als centres de secundària, es duen a terme els cursos «Habilitats per l'èxit» i «Decideix el teu futur».



Territori

«Volem intentar fer més propera i més humana la idea d'empresa i dels i les emprenedores, a través de cursos amens, sincers i directes», afegeix Arnau, que també comenta que els professors són «voluntaris del món empresarial del nostre territori», que contribueixen a fer «més verídica i pròxima la relació i la identificació», conclou el president de l'associació d'Empresaris per al Solsonès. Les reaccions, tant dels estudiants com dels docents, són positives. Així, fa anys que s'imparteixen aquetes classes i sempre tenen una bona acceptació.